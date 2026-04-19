「アンタレスＳ・Ｇ３」（１８日、阪神）“強者”の競馬だった。スタート直後、坂井が手綱を押すとムルソーはパワフルに加速。時速６６キロのハイスピードでハナを奪った。その後は外にハグを従えて、２頭で後続を引き離しながら軽快に逃走。初コンビの仁川Ｓで「重賞を勝てるレベルの馬」と悟った鞍上は強気なレースを展開した。４角手前でハグを振り切ると、懸命に追ってきたモックモックも余裕で退けてＶゴール。坂井は「