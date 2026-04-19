「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）唯一の重賞２勝馬で共同通信杯の覇者リアライズシリウスの手塚貴久調教師を直撃した。−決戦前日のメニューと気配は。「坂路１本（４Ｆ６３秒０ー１４秒５）だけ。順調です。雰囲気もいい。落ち着いているし、何も問題ない」−改めて、７枠１５番をどう見る。「１５番なりの競馬をすればいいんじゃないかな。今回まではゲートは先入れになるので、奇数と偶数も関係ないですしね。もう