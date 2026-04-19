「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）初の長距離輸送となったカヴァレリッツォだが、中山競馬場に無事到着し、松原助手は「おとなしい馬なので大丈夫でしたね」とホッとした様子。「まだ成長の余地を残していますが、体も一回り大きくなりました。毛ヅヤや体の張りも良くて体調もいいですね」と万全をアピールした。