◇パ・リーグ日本ハム5−3西武（2026年4月18日エスコン）日本ハムは先発した伊藤が6回8安打2失点の粘りの投球で2勝目を挙げた。「最後に先制点を与えてしまい悔しい。守ってくれて逆転してくれたチームメートに感謝したい」。試合前にはチームメートと「どういう形で勝とうか」と話し合って挑んだ。連敗中だったが「明るい。良い意味で。ファイターズの良いところ」とムードの良さを強調した。