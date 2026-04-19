「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）パントルナイーフは土曜、美浦坂路をゆったりとしたフォームで駆け上がり４Ｆ６６秒９−１５秒８。弥生賞ディープ記念を直前で回避し、ぶっつけ本番となるが、木村師は「（今回は）特に不安なことはないので、心身とも健康な状態で送り出せるように努めていきます」と力を込めた。