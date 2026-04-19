◇パ・リーグソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日みずほペイペイ）【記者フリートーク】小学6年までサッカー少年でサイドバックだった。中学では軟式野球に打ち込み、その時の遠投に、この日は7つの球種を操った多彩な投球の原点があるという。「球の半分を黒く塗って回転を確認しながら投げてました。昔から変化球には興味があったんですよね」まずはダルビッシュの著書「変化球バイブル」を読み、カーブを吸