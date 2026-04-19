◇パ・リーグソフトバンク7ｰ0オリックス（2026年4月18日みずほペイペイ）ソフトバンクの柳田が4打数3安打2打点の活躍で勝利に貢献した。「4番・左翼」でスタメン出場し、初回2死一塁でオリックスの先発・九里から右翼線へ二塁打を放ちチャンスメーク。2死満塁での柳町の左前打で二塁から生還した。2―0の7回2死満塁では2番手・ペルドモの初球のチェンジアップを捉えて2点中前打。「終盤に大きい追加点を取ることができて