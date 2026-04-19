「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）弥生賞ディープ記念を制したバステールは午後３時４２分に中山競馬場に到着。下沢助手は「輸送減りもないし、問題はありません」と話した。昨年は同厩舎のクロワデュノールが２着惜敗。「クロワデュノールとは違うタイプですが、昨年の忘れ物を取れたらいいですね」と意気込んだ。