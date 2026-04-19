◇パ・リーグソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日みずほペイペイ）ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）が登録抹消となった。小久保監督は「ピシャッと抑えても一回、抹消するつもりでした。強化メニューを入れていきます」と当初の予定通りだと説明した。台湾出身の右腕は1日の楽天戦で来日初登板初勝利を挙げたが、17日のオリックス戦では1回2/3を6安打5四死球の乱調だった。体力面には課題があり、強化ト