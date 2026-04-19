◇パ・リーグ日本ハム5−3西武（2026年4月18日エスコン）日本ハム・新庄剛志監督（54）が“引退発表記念日”だった18日の西武戦で3連敗から脱出した。現役時代の06年4月18日に球界を驚かせた突然の引退発表。リーグ優勝＆日本一で花道を飾った20年前にあやかり、試合前に再び引退宣言！？し、6回の水谷瞬外野手（25）の逆転二塁打を呼んだ。19試合消化で4位は06年の4・18時点と同じ。進撃再開へ吉兆が重なった。ベンチの