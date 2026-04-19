◇パ・リーグソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日みずほペイペイ）ソフトバンクの上沢直之投手（32）が18日、オリックス戦で9回1死まで無安打に抑える快投を披露した。西川に中前打を浴びて降板し、ノーヒットノーランの偉業は逃したが、134球の気迫あふれる投球で2勝目をマーク。終盤でも球威が落ちなかった直球、多彩な変化球で9三振を奪い、昨季から続く自身の連勝を8に伸ばした。同率で並んでいたライバルを封