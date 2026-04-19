「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）大生け垣障害を跳んだところで断然の１番人気に支持されたエコロデュエルが、早めにスパートを仕掛けた。逃げたサンデイビスがペースを落とさなかったため、出切ったのは最終周回の外回りに出たところだったが、手応えが他の馬とは違い過ぎた。３〜４角で一方的に後続を突き放し、直線の最終障害を乗り切ったところでは完全に独走状態だ。昨年マークしたタイムをさらに１秒５