ソフトバンクは18日、育成選手の大竹風雅投手（26）と支配下選手契約を結んだと発表した。新たな背番号は59。みずほペイペイドームで記者会見に臨み、「これからスタートできる。チームの役に立てるように頑張ります」と誓った。大竹は東北福祉大から21年ドラフト5位で入団し、右肘の手術を受けて同年オフに育成再契約となった。これまでメッツ・千賀の自主トレに3度参加するなど、支配下復帰へ努力を重ねてきた。投球フォーム