■第80回全日本体操個人総合選手権 女子決勝（18日、高崎アリーナ）アジア大会と世界選手権の代表選考会を兼ねた体操・全日本個人総合の女子決勝。予選を1位で通過した15歳・西山実沙（なんば体操クラブ／相愛学園高）が、全日本個人総合初制覇を果たした。パリ五輪代表の岸里奈をわずか0.101点差で抑え、今季シニアデビューの新星が頂点に立った。1種目目の跳馬で「ユルチェンコ2回ひねり」を成功させ、全体トップとなる14.233を