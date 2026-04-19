「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）ホープフルＳ覇者のロブチェンは当時以来の中山入り。房野助手は「落ち着いているし、ごはんも食べている。体が減ることはないですね」と順調さをアピール。続けて、「日々の積み重ねが皐月賞というだけで、能力としてはまだまだ上があると思う」と無限の可能性に期待を寄せた。