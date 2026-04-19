◇パ・リーグ日本ハム5−3西武（2026年4月18日エスコン）ちょっと照れながら、日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）は感謝の言葉を口にした。決勝二塁打を放った水谷と並んだお立ち台。おそろいの「パイナップルサングラス」を着用して満面の笑みを浮かべた。「いやもう、隣の水谷ジェッシー君が最高の形で僕につないでくれたんで…。今、サングラスを着けさせられているけど、今日のところはいいかな。ジェッシーのおかげ