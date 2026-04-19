■G?・皐月賞（19日、中山競馬場・芝2000m）【皐月賞 出馬表】東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、G?・皐月賞をデータをもとにズバリ予想。3歳牝馬世代の頂点をかけた戦いが先週の桜花賞からスタート。昨年の2歳女王・スターアニスが完勝し、ここでも世代トップの実力を証明した。牡馬のクラシック戦線は今週開幕し、来月の日本ダービーへと向かっていく。今年の皐月賞は、カヴァレリッツォとロブチェンの2