ヤクルト４―３巨人（セ・リーグ＝１８日）――ヤクルトがサヨナラ勝ち。九回に丸山和の適時二塁打で追いつき、長岡が勝ち越し打を放った。巨人は中盤までのリードを救援陣が守れず、連勝は３で止まった。◇１点リードの九回、抑えのマルティネスが３安打を集められ、巨人は今季初のサヨナラ負け。連勝が３で止まった阿部監督は「長いシーズンだしこういうこともある。スワローズの勢いが勝った」と話した。敗戦の中で光ったの