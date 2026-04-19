きょう19日（日）は近畿から北海道にかけてを中心におおむね晴れて、お出かけ日和や洗濯日和になるでしょう。日ざしは力強くなってきていますので、紫外線対策や、初夏のような暑さへの対策を心がけた方がよさそうです。■沖縄・九州・中国・四国は断続的に雨きょう19日（日）は高気圧に覆われて、近畿から北海道では朝からおおむね晴れる見込みです。一方、低気圧が近づく沖縄や九州は朝から雨が降ったりやんだりでしょう。中国・