◇パ・リーグソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日みずほペイペイ）近藤が死球を受けた影響で途中交代した。初回に九里の2球目が右肘付近に当たり、苦悶の表情を浮かべた。治療を受けた後に一塁へ戻るも、3回の打席で代打を送られた。小久保監督は「病院に行く予定はありませんが、当たった場所が場所なので。明日はちょっと状況を見てから判断したいと思います」と話すにとどめた。