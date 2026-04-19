路上に置き去りにされた猫を保護 画像はイメージです 動物保護のボランティア活動をしているSarah Martinezさんは、これまで不幸な状況にある犬猫をたくさん見てきました。 ボール箱に詰め込まれた猫たちや保護施設の入り口に繋がれ放置された犬、ドッグフードの入った皿だけを置かれて駐車場に捨てられたペットたち…こうした悲しい経験には慣れていたはずでした。しかし、ある朝オンタリオの