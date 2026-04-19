鏡を見るたびに目に入る白髪に気分が沈んでしまうなら、ハイライトを活用した「白髪ぼかし」に挑戦してみて。ベースカラーに明るい筋をなじませることで、伸びてきた白髪が目立ちにくくなり、シャレ感アップも狙えそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の悩みに寄り添いながらオシャレを楽しめる白髪ぼかしヘアをご紹介します。 軽やかなベージュのレイヤーボブ トップ