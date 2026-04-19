もう間もなくゴールデンウィークだ。大型連休中はどこへ行っても人でごった返してるので、僕は大体連休直後に小旅行している。今年は5月7日から10日まで休みをとって、新幹線で移動することにした。人が多い時期にどこに行こうとしんどいだけなので。僕は地方在住者。いわゆる田舎者である。都会への憧憬は強い方だが、一方で都会に行くのは、めんどくさい。ところが家の近隣に友達がおらず、何故か東京、千葉、埼玉に飲み仲間が揃