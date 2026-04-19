ビジネスツールの進化に伴い、新たな世代間ギャップに悩む場面は増えているようだ。特にチャットツールが厄介なようだ。ガールズちゃんねるに4月中旬、上司からのメールにスタンプで返すのはどうなのか、と投げかけるトピックが立ち注目を集めた。トピ主は新入社員の指導係だという女性。上司への連絡に対する新人の振る舞いに、すっかり意気消沈している。今年入った新入社員に、上司からのメールに一切文章を返さず、グッドマー