ペットを家族に迎えるのは、お金も手間もかかる大きな決断だ。だからこそ家族全員の同意が不可欠だが、もし夫や妻がなんの相談もなく犬を連れて帰ってきたら、どうだろう。ガールズちゃんねるに4月中旬、「旦那が勝手に犬連れてきたんだけど…」というトピックのコメント欄が立った。トピ主は夫婦2人暮らしの女性。夫の思いがけない行動に困惑している。「この前、旦那がいきなり犬を連れて帰ってきました」夫は取引先に迷い込んだ