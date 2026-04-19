新しい職場に入って、すぐに「ここは無理だ」と悟ることは珍しくない。特に労働環境の物理的な狭さや人間関係の閉塞感は、じわじわと精神を削ってくるものだ。東京都の60代女性（看護師／年収450万円）は、正社員として働き始めたものの、わずか2か月で退職した。業務内容から訪問看護の事業所だったと推測されるが、女性はその壮絶な職場環境を振り返った。（文：篠原みつき）「利用者に看護師の点数をつけさせたり」ヤバすぎる管