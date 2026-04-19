うっかり車の屋根に荷物を置いたまま走り出してしまう。そんな「まさか」のミスで、一生モノの宝物を失ってしまうこともある。東京都の40代女性（クリエイティブ）は、幼い日の「消えた財布」にまつわる切ない記憶を投稿で明かしてれた。親戚4人での楽しい焼肉ランチの帰りに、その悲劇は起きた。（文：篠原みつき）「車に乗る前に私の洋服を直そうと」母が屋根に置いた一瞬の隙に……駐車場で車に乗り込む際の「ほんの一瞬」の出