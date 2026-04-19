◆バスケットボール▽Ｂ１リーグ第３３節京都８４―８９三河京都は三河に競り負け、２連敗。この日、リーグ２４人目となる通算５０００得点を達成した共同主将、チャールズ・ジャクソン（３２）の記録を勝利で飾ることはできなかった。序盤でつまずいた。第１クオーター（Ｑ）は相手の３ポイントが次々に入り、一時１５点のビハインド。徐々に対応してペースをつかみ、第３Ｑにジャクソンが節目の得点をフリースローで決め