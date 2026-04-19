◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）東の首位・鹿島は浦和を１―０で破り、昨季途中から続くリーグ戦の９０分間無敗記録を２６試合に伸ばした。ＤＦ濃野（のうの）公人（２４）が決勝点をマークし、これで１１試合で勝ち点２９。１試合あたり２・６４の驚異的ペースで勝ち点を積み重ねており、参考記録ながら２０２０〜２１年の川崎が記録した無敗記録「３０」に迫った。川