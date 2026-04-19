タレント・所ジョージが、きょう19日放送のtimeleszが出演する日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週日曜後2：00〜後3：00）に出演する。枠移動後の初回放送となる。【写真】セットも一新！『timeleszファミリア』枠移動後初回放送今回、timeleszが訪れたのは東京・世田谷の某所。しかし、メンバーはおろかスタッフも今回のロケの流れを知らない。初回からいきなりゲストに番組の流れすべてを“丸投げ”する異例の