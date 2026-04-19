俳優の夏木マリが、きょう19日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演する。幅広い年代から支持を受ける理由を美の秘けつや朝のルーティンからひもといていく。さらに、盟友・鈴木敏夫氏が、名作『千と千尋の神隠し』出演の裏話を明かす。【番組カット】美しすぎる！溌剌とした夏木マリ21歳で歌手としてデビューを果たし、今年で芸歴53年を数える夏木。番組では、その“カッコイイ女”としての生