◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）巨人はヤクルトにサヨナラ負けで連勝が３で止まった。マタは２度目の先発登板で６回４安打１失点と好投。勝利投手の権利を持って降板も、救援陣が崩れ初勝利はならなかった。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は助っ人右腕の投球を「器用」と高評価。今後に期待を寄せた。＊＊＊＊＊マタの２試合の登板を見て一番感じたのは「こんなに器用な投手なんだ」とい