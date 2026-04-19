◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）ダルベック（巨）が３試合連続本塁打。巨人で３試合連続本塁打は、２３年９月１〜３日のＤｅＮＡ３連戦で岡本和真が記録して以来。ダルベックは先発４番で３戦連発となったが、４番で記録したのも岡本以来だった。巨人の外国人打者で３試合連続本塁打は、２２年５月３１日から６月２日のソフトバンク３連戦でウォーカーが記録して以来になるが、このときは３試合い