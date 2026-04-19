カブスは18日（日本時間19日）、本拠でメッツと対戦し、4−2で勝利して4連勝を飾った。対するメッツは泥沼の10連敗となった。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発出場し、2打数無安打2四死球だった。3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で盗塁を試みた際、右膝を負傷して出遅れた鈴木。出場8試合目の35打席目に待望の1号を放った。メッツの先発右腕・ペラルタと対戦した2