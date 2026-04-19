◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）熱投は実らなかった。新外国人マタの来日初勝利まで、あとアウト３つ。無情にも９回、守護神のマルティネスが逆転を許した。先発で６回１失点６奪三振。納得の９９球で役目を果たすも「結果負けてしまったので…。何と言っていいか分かりません」。複雑な表情が心境を物語っていた。前回１１日の初登板で初黒星をつけられたヤクルトと２週連続対決。リベンジの思い