「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音が１８日までに自身のインスタグラムを更新。「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標高身長だと、ショーパンって脚の面積が広すぎて強そうに見える…って悩みませんか？」とまず悩み？を明かした。続けて「（私はずっとそう）そこで辿り着いたのが、私の３ｃｍソールルール厚底すぎると足元が重くなって存在感が出すぎるし、ペタンコだと重心が