◆パ・リーグソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が惜しくもノーヒットノーランを逃した。１７日の同カード（みずほペイペイ）で１８安打１３得点と爆発したオリックス打線を相手に、９回１死まで安打を許さず、８回１／３を１安打無失点、２四球、９奪三振。１３４球の熱投で２勝目を挙げた。＊＊＊２３年１０月２８日、上沢はエスコンでメジャー挑戦を発