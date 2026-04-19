4月19日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは山里亮太と栗山千明。6年半ぶり2回目のゲスト出演となる栗山は「前回にゲスト出演させていただいて以来、惹かれるものを感じるようになって。たまにポツンとした一軒家での生活もいいなと思うようになっています」と今回のゲスト出演も楽しみにしていたよう。 ©ABCテレビ 山口県の山の真っただ中で発見したのは、90歳の男性が造り上げた秘密基地のような遊び場！楽しむこ