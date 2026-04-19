マッチングアプリで知り合った男性に言いがかりをつけて現金200万円などをだまし取ったとして指名手配されていた男が、警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは大川修平容疑者（28）で、去年8月、マッチングアプリで知り合った男性（20代）を東京都内のレンタルスペースに誘い出し、男性のせいで「次の客がキャンセルになった」などとウソを言って、損害賠償名目で現金200万円とあわせて170万円相当のネックレスなどをだまし取った