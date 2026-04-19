AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は18日、準々決勝を行い、シャバブ・アルアハリ(UAE)がブリーラム・ユナイテッド(タイ)を延長戦の末に3-2で下した。この結果、FC町田ゼルビアの準決勝(21日)の相手はシャバブ・アルアハリに決まった。シャバブ・アルアハリは昨季、就任1年目だった元ポルトガル代表MFのパウロ・ソウザ監督のもと、UAEプロリーグとプレジデントカップの2冠を制覇。今大会では西地区リーグステージ6位なが