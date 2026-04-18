「優しくしてくれるけど、私だけじゃないのかも」「私の思い過ごしだったらどうしよう」――そんな風に、恋に臆病になってしまう瞬間ってあるはず。でも、その迷いの中にこそ、彼の“本気度”を見抜くヒントが隠れているんです。そこで今回は、本気の恋に落ちた男性が見せる“本命サイン”を紹介します。あなたの話を“心”で聞いてくれる男性は本気で好きな女性に対して、話の内容に深くリアクションしようとするもの。「それでど