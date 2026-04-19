開催：2026.4.19 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 13 - 4 [ロイヤルズ] MLBの試合が19日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。 3回裏、1番 アメド・ロサリオ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでヤ