脚痩せを狙って太ももばかり鍛えていませんか？もちろん筋肉の大きい太ももを鍛えることは大事ですが、忘れてはいけないのが「第二の心臓」とも呼ばれる“ふくらはぎ”。鍛えることで脂肪燃焼効果アップと同時に冷えやむくみの対策となるので、見落とせないポイントです。そこで習慣に採り入れたいのが、ふくらはぎの筋肉に効く簡単エクササイズ【カーフレイズ】になります。カーフレイズ（１）両脚を肩幅に開き、両手をぴったり