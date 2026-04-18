男性との交際において、自分では順調だと思っていたのに、なぜか急に距離ができた。そんな経験はありませんか？男性が本命を手放すときは、突然のようでいて、実は小さな違和感の積み重ねがきっかけになっています。“当たり前”になった瞬間本命であっても、関係に慣れすぎると変化が起きます。感謝や気遣いが減り、「いて当然」という扱いになったとき、気持ちは少しずつ離れていく。大きな出来事がなくても、この小さなズレを無