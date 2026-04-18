男性は恋愛関係において「面倒だな」と思うことをなるべく避けたいと思っているもの。そのため、女性としても自分の言動が彼に「面倒だな」と思われないように意識することが大切です。そこで今回は、男性が自分の彼女に「鬱陶しい」と感じてしまうことについて紹介します。｜彼女からの依存彼女からべったり依存されてしまうと、男性は「鬱陶しい」と感じてしまうでしょう。何をするにも彼氏に決断を委ねたり、彼氏に愛情表現を過