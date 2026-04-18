人気ブランド「キャンメイク」から登場した春の新作は、可愛さだけでなく“使いやすさ”にきちんと理由があるラインナップ。今回は、持ち歩きしやすいミニパウダー、計算いらずのグラデチーク、透明感を引き出す多色パレットの３アイテムを、実際の使用感とともに紹介します。小さいのに優秀。“持ち歩ける名品パウダー”がちょうどいいミニコスメ人気が続く中、注目したいのが「イルミネイティングフィニッシュパウダー 〜 Abloom