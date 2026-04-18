「周りと比べても食べる量は変わらないのに、なぜか太りやすい」と感じていませんか？その差は食事量ではなく、日常の“無意識の行動”にあります。“空腹じゃないのに口に入れる回数”が違う太りにくい人は、「本当にお腹が空いているか」を一度確認しているもの。逆に太りやすい人は、なんとなく口寂しくてお菓子をつまんだり、飲み物でカロリーを足してしまうことが多いでしょう。特に注意したいのが、夕方から夜にかけての“な