扱いやすくて定番のボブですが、「まとまっているのに、なぜかアカ抜けない」と感じたことはありませんか？同じボブでも、シルエットや質感の違いで印象は大きく変わります。今っぽく若々しく見せるために重要なのは、“軽さと重さのバランス”。ほんの少し整えるだけで、見え方は驚くほど変わるんです。今回は、自然にマイナス５歳見えを叶える「大人ボブ」を紹介します。やわらかさを引き出す“ひし形シルエットボブ”トップにほ