世界で唯一、海をテーマにしたディズニーパークとして知られる東京ディズニーシー。2026年に開園25周年を迎え、現在はアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」を開催中です。パーク全体はテーマカラー“ジュビリーブルー”に包まれ、ショー・装飾・グッズ・フードまで、この期間だけの特別仕様に。今回は「行くならここは外せない」という見どころをわかりやすく紹介します。【ショー編】“その場にいるだけで楽しい