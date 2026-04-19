◎巨人・田中瑛は練習中に白い浮遊物を見つけると「UFO、あれ、絶対にUFO！」と大興奮。昨年も同じようなことがあった気がします。◎ヤクルト・池山監督は晴れた空を見上げ「これからヤクルトもビールもおいしい季節になる。そういうところは屋外の特権やと思うんで。あんまり飲みすぎないようにね」。節度が大事ですね。◎マツダスタジアムで流れていた猿岩石のヒット曲「白い雲のように」。04年生まれのDeNA・松尾が知って